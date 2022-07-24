美媒：FBI認定華為設備可竊取及干擾國防通訊

美媒引述消息指，聯邦調查局（FBI）在多個敏感地點周邊發現使用華為設備的手機訊號塔，調查後認定這些設備能竊取和擾亂五角大樓通訊，包括核武通訊。

美國有線電視新聞網（CNN）引述十多個消息來源指，美國多年前起調查中國在一些關鍵基建附近購買土地的情況，最令人擔心的問題之一是中西部鄉村地區美軍基地附近的訊號塔使用華為設備，這些設備能夠截獲並截斷高度保密的通訊內容，包括主管核武的戰略司令部通訊，這使北京有可能涉略到美國核武庫。

「涉及到我們做的一些最敏感的事情。」一位FBI前官員指，上述情況將影響美國對核三位一體的基本指揮和控制能力。報道又分別引述前任、現任白宮官員指，拜登政府2021年上台後，商務部開始對華為進行調查，以確定是否採取更緊急行動，將這家供應商的設備清除出去。該項調查仍在進行，但進展緩慢。

報道又提到，有關調查的存在及結果從未被公開，不知是否有任何數據已因此被竊取及傳送到北京。但從技術角度來看，要證明數據被竊取是非常困難的事。

北京曾多次批評美國 一貫渲染「中國威脅」，有關 情報官員的言論充分暴露了其根深蒂固的冷戰零和思維和意識形態偏見。