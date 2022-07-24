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河南銀保監局一級巡視員受查 曾負責村鎮銀行監管

社會熱點 16:59 2022/07/24

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中央紀委國家監委網站周日（24日）通報，中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查，以及河南省監察委員會監察調查。

公開資料顯示，現年60歲的李煥亭，自1998年起，在河南地方金融監管系統工作，先後任河南省金融系統紀檢監察特派員辦公室副主任、正處級紀檢監察員。

值得注意的是，2012年1月，李煥亭出任河南銀監局農村中小金融機構監管二處處長，這一處室主要負責轄內村鎮銀行、農村資金互助社等新型農村金融機構的市場准入、非現場監管和現場檢查工作。

2020年，李煥亭任河南銀保監局一級巡視員，享受正局級待遇，分管國有控股大型商業銀行監管處、群團工作部、系統工會、機關工會工作，兼任金融工會主任。

河南：4家村鎮銀行處置方案將於近期公布 又一批嫌疑人落網

人行回應河南村鎮銀行事件 強調中國金融風險總體可控

近期，河南村鎮銀行提款難問題引起多方關注，現正陸續開展墊付工作。銀保監會有關部門負責人此前表示，公安機關已初步查明案件主要事實。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並占有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。

據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

責任編輯：易燕丹

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