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瀋陽拖欠核酸採樣員人工引發罷工 當地財政：款已撥

社會熱點 09:00 2022/07/25

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內地呈現散點爆發疫情，多地再次恢復核酸篩檢。遼寧瀋陽市近日多個核酸檢測點停止檢測，因為多名採樣人員被拖欠數月工資憤而罷工。消息傳出後，當地衛健局人員稱，應是財政部門轉錢晚了幾天，22日已撥款給外包公司。

遼寧省瀋陽市20日傳出多個核酸檢測點停止檢測，原因是採樣工作人員罷工。多張照片顯示，多個檢測點窗口貼出「因拖欠工資，罷工停台」公告，檢測點裡面已無工作人員。

網絡圖片

天目新聞報道引述被拖欠工資的核酸採樣員張涵（化名）表示，她此前是在今年瀋陽疫情較為嚴峻的時候，上崗成為一名核酸檢測人員，當時瀋陽市沈河區衛生健康局委託瀋陽盛京服務外包有限公司在招聘平台發布招聘核酸採樣員的崗位，他們是和瀋陽盛京簽署的臨時用工協定。

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官方指款項已撥 外包公司未回應

張涵提供的臨時用工協定中顯示，乙方同意由甲方派遣至瀋陽市沈河區衛生健康局工作，乙方的工作崗位、地點由用工單位確定並由用工單位負責日常管理。臨時用工協議中明定崗位工資標準為每月人民幣4000元，甲方每月的15日，以轉帳形式支付乙方工資。

張涵透露，從5月份至今只收到一筆工資，還是因為採樣員去投訴，才由瀋陽盛京墊付的，「收到的是5月份的工資，6月和7月的工資一直沒收到，問了瀋陽盛京方，他們工作人員回應稱是局裡錢沒發下來。」

針對部分核酸點貼出「停止檢測」的通知，張涵也表示，核酸檢測點出現人員罷工現象實屬無奈，「現在我所瞭解到僅沈河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間。」

對此，瀋陽市沈河區衛生健康局局長辦公室工作人員回應：「此前應該是政府財政部門晚轉了幾天，22日已經由財政部門撥了這筆款項，且款項是直接匯給瀋陽盛京服務外包有限公司，不經過局裡。」

責任編輯：李冰琪

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