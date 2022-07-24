「步步驚心」吊橋再出事 遊客突發昏迷吊空中後墜亡（有片）

內地再有景區的「步步驚心」吊橋項目傳出意外，繼湖北地心谷風景區一名10歲遊客墜落受傷後，天津九山頂風景區的「步步驚心」一名男遊客在遊玩時因身體不適昏迷，一度被安全繩吊在半空中，隨後在救援過程中不慎墜落，送院搶救後不治。

網傳影片顯示，在天津九山頂風景區的「步步驚心」吊橋中段，一名疑似昏迷的男子被安全繩纏著，身體懸在半空中失去意識。三名工作人員試圖上前施救，合力將男子拉回橋上。然而，在男遊客快被拉回吊橋時，安全繩突然鬆脫，隨即墜落至谷底。

涉事景區全面停業整頓

天津市薊州區文化和旅遊局通報稱，事發於上周五（22日）下午2時許，有遊客在遊玩九山頂景區「步步驚心」項目時突發身體不適昏迷，在工作人員救助過程中墜落，後經搶救無效死亡。

當局已責令九山頂景區妥善處理後續事宜，配合做好事故原因調查。目前，該景區已全面停業整頓，對各類娛樂項目進行全面的安全隱患排查，嚴防類似情況發生。

另外，薊州區19間營業景區、景點企業被勒令展開生產安全的全面排查整治。截至目前，該區吉姆、車神架、九山頂及溶洞等4個景區內的4個「步步驚心」項目，以及1個高空單車項目均已關停整改。

廠家：可能是安全帶的問題

據悉，所謂「步步驚心」是一種「高空極限挑戰網紅橋」，此項目多建設在峽谷、河流上方，項目的橋面常為隔斷、有間隙的平面，遊客在上面行走時會穿戴安全帶等。

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《瀟湘晨報》引述高空項目的銷售廠家之一，深圳市富瑞奇智造科技公司的客服人員指，這兩宗墜落事件的主要原因或與安全帶有關，「廠家出售的時候肯定會出合格證明，他們這個可能會是年限的問題，安全帶會有磨損，需要檢修。」

針對「步步驚心」作為遊樂項目存在太大安全隱患的問題，該客服表示：「『步步驚心』都有安全措施，不是說它本身都有問題。」另外，廠家為景區裝配該項目時，會有安全手冊的配備及救援知識的教學。

責任編輯：易燕丹

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