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內地新增680宗本土感染 廣東佔24宗

社會熱點 09:44 2022/07/25

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內地新冠疫情持續，昨日內地新增680宗本土感染，包括101宗本土確診病例和579宗無症狀感染病例。廣西、甘肅疫情仍嚴峻，分別增308宗和232宗本土感染。

本土感染包括，甘肅308宗、廣西232宗、四川45宗、上海18宗，廣東24宗等。

深圳方面，為了阻斷隱秘的傳播鏈，自7月22日晚20時起，深圳連續三日開展全員同時空核酸檢測，多區劃分中、高風險區，另因疫情防控需要，多個景區、場館、醫院、地鐵線路被臨時閉園、暫停活動、停診及停駛，進出各類卡口亦需24小時核酸檢測陰性證明，且加強「電子哨兵」掃碼，嚴查疏漏。中共深圳市委組織部呼籲全市居民齊心共同抗疫。

國家衛健委：現職黨和國家領導人 已完成國產新冠疫苗接種

國務院聯防聯控機制：接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病

據中新網報道，深圳為實施「動態清零」政策，已經投入上萬名疫調人員。深圳市衛生健康委員會二級巡視員林漢城昨日表示，這一波疫情所有個案都在發病初期被及時發現，但當前深圳疫情呈現多點散發特點，「社區傳播鏈條還沒有徹底阻斷」，加上隱匿傳播鏈的路徑、方式還沒有完全查清，不排除後續出現零星散發個案的可能。

根據官方帳號「深圳發布」，深圳當前把疫情防控作為當前最重要的任務，以最嚴措施、最大力度、最快速度把本輪疫情「圍住、撈乾、撲滅」。

責任編輯：李冰琪

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