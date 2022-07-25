內媒整理去年人口數據 多省新生嬰兒數量斷崖式下降

內地人口危機加劇，內媒整理29個省份去年的出生人口數據指，大部分去年新生嬰兒數量出現斷崖式下降，多省創下數十年來新低。

《第一財經》報道，出生人口最多的10省分別是廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南，以及貴州。前6地出生人口超過50萬，僅廣東破百萬，也是連續兩年全國唯一新生嬰兒數量破百萬的省份。自2018年超越山東躍升第一生育大省後，廣東已連續4年居首。

盡管如此，多省去年出生人口仍創數十年來新低，以一些人口大省為例，湖南出生人口在近60年來首次低於50萬；河南自1978年以來首次低於80萬人；江西自上世紀50年代以來首次低於40萬人。與2017年時相比，分別下降了47.9%、43.4%，以及40.6%。

安徽人口形勢尤其嚴峻，由2017年至去年的出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），增長率從-12.1%按年遞增至-17.8%。另外，國家衛健委本月上旬公布的數據顯示，去年出生人口1,062萬人，二孩佔41.4%，三孩及以上佔14.5%。對比前年的數據，出生人口下降約138萬人。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授指，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏。 出生人口持續下降，有多方面因素，首先就是育齡婦女數量減少，尤其是有資格當媽媽的人在逐漸減少。 同時，婚育年齡推遲、婚育成本上升導致出生意願下降。 此外，新冠疫情的影響也十分明顯。

責任編輯：陳建錫