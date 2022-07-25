公安部回應唐山燒烤店打人事件：全面徹查 依法嚴懲

唐山燒烤店打人事件引發社會廣泛關注，公安部今日（25日）回應指，公安部對此事件高度重視，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。

中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹公安機關推進更高水平平安中國建設成效。公安部刑事偵查局局長劉忠義介紹，目前案件偵辦進展順利，具體情況會向社會公布。

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他還提到，截至目前，夏季治安打擊整治「百日行動」中，刑偵部門共破各類刑事案件4.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.2萬名，有力維護了社會治安大局穩定。

▲ 唐山燒烤店打人事件

打黑方面，自掃黑除惡常態化開展以來，公安機關共打掉涉黑組織249個，惡勢力犯罪集團1486個，抓獲犯罪嫌疑人2.2萬名，有力鞏固了專項鬥爭成果。

同時，公安部黨委委員孫茂利指出，目前，電信網絡詐騙犯罪境外作案占比達80%，受全球疫情影響，公安機關出境打擊遇到諸多困難。

孫茂利提到，近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為當前的主流犯罪，並且在世界各國均呈現迅猛增長態勢，特別是新冠疫情背景下，公眾生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件高發，電信網絡詐騙犯罪已成為全球性打擊治理難題。

責任編輯：李冰琪