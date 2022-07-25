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杭州靈隱寺僧眾大會：深刻吸取南京玄奘寺供奉牌位事件教訓

社會熱點 12:56 2022/07/25

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繼南京玄奘寺供奉日本戰犯事件後，杭州靈隱寺召開僧眾大會，要求全市僧眾深刻吸取教訓，堅定走與社會主義社會相適應的道路。

據澎湃新聞報道，該寺於上周六（23日）晚召開全寺僧眾大會，開展崇儉戒奢主題教育學習活動。

據介紹，會上，全寺僧眾在靈隱寺方丈光泉法師的帶領下，共同學習了全國性宗教團體《關於崇儉戒奢的共同倡議》和《浙江省宗教界關於崇儉戒奢的共同倡議》等相關文件。

弘揚佛教愛國愛教傳統

會議介紹了南京玄奘寺供奉牌位事件的有關情況，宣讀了《關於玄奘寺供奉牌位事件有關人員的處理情況》。光泉法師指出，佛教徒首先是公民，愛國守法是國家對每個公民最基本的要求。全寺僧眾要深刻吸取教訓，切實引以為戒，嚴格超薦牌位的登記審核和日常管理，加強自身建設，全面從嚴治教，弘揚佛教愛國愛教的優良傳統，堅定走與社會主義社會相適應的道路。

會議要求，全寺僧眾要積極響應《關於崇儉戒奢的共同倡議》，自覺提升宗教修為和精神境界，深入挖掘弘揚佛教經典中關於崇儉戒奢、少欲惜福的教義教理，並作出符合社會發展進步要求、符合中華優秀傳統文化的闡釋，以身作則、率先垂範，引導信教群眾正信正行，以實際行動推進佛教中國化走深走實。

靈隱寺始建於東晉咸和元年（公元326年），至今已有一千六百多年歷史，為杭州最負盛名的古剎。光泉法師現任杭州靈隱寺方丈，同時擔任中國佛教協會常務理事、浙江省政協委員、杭州佛學院院長等職務。

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責任編輯：袁瑋婧

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