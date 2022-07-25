  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

供奉日本戰犯 吳啊萍受審畫面曝光：想跟所有人懺悔

社會熱點 12:29 2022/07/25

分享：

分享：

南京玄奘寺日前被揭供奉侵華日軍戰犯的牌位，該名女供奉者「吳啊萍」涉犯尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。當地傳媒公開吳啊萍受審畫面，她面對鏡頭懺悔稱，想向所有被自己傷害的人道歉，並願意接受法律任何制裁。

南京廣播電視台公開警方審訊吳啊萍的畫面。吳啊萍表示，當時工作、生活壓力特別大，晚上經常睡不着，長期被噩夢纏繞，只能靠服用安眠藥入睡。而在閱讀有關南京大屠殺的書籍後，發噩夢時覺得被松井石根等5名戰犯的鬼魂纏繞，所有才供奉牌位。

她同時了解到美國傳教士魏特琳女士，在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫其解脫。

吳啊萍被刑拘後，對鏡頭懺悔稱，「特別想和所有被我傷害到的人道歉，特別想跟所有人懺悔。真的不知道做什麼才能彌補，我也願意接受法律給我的任何制裁。」

玄奘寺前主持致歉：犯下不可饒恕的錯誤

另外，南京廣播電視台亦就事件採訪玄奘寺前住持傳真。傳真坦言，得知供奉牌位有問題後，要求寺內所有人嚴禁外傳，一直未向主管部門匯報，亦沒有向公安部門報案。

面對採訪鏡頭，傳真一度哽咽，說：「我非常慚愧，我真誠地向全國人民道歉，犯下了不可饒恕的錯誤，給全國人民造成巨大的傷害。」

南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘

傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分
2022/07/22
傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分
南京玄奘寺被揭供奉日軍戰犯牌位 一文看懂這些戰犯是誰
2022/07/22
南京玄奘寺被揭供奉日軍戰犯牌位 一文看懂這些戰犯是誰
南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
今日
南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
杭州靈隱寺僧眾大會：深刻吸取南京玄奘寺供奉牌位事件教訓
今日
杭州靈隱寺僧眾大會：深刻吸取南京玄奘寺供奉牌位事件教訓

你可能感興趣

傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分
18:06 2022/07/22
傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分
南京玄奘寺被揭供奉日軍戰犯牌位 一文看懂這些戰犯是誰
14:47 2022/07/22
南京玄奘寺被揭供奉日軍戰犯牌位 一文看懂這些戰犯是誰
南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
今日 09:00
南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
網絡熱話 佛教 宗教 罪案 日本 南京

上一篇文章

杭州靈隱寺僧眾大會：深刻吸取南京玄奘寺供奉牌位事件教訓

下一篇文章

甘肅新任省委秘書長傳墮樓身亡 官方稱因病去世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘
哈爾濱男灌凍飲消暑後吐血1公升 醫生警告症狀不罕見（有片）
哈爾濱男灌凍飲消暑後吐血1公升 醫生警告症狀不罕見（有片）
天氣太熱了 浙江男子夜晚河中睡覺被誤當「浮屍」
天氣太熱了 浙江男子夜晚河中睡覺被誤當「浮屍」
【唐山又打人】兩女受傷倒地片段瘋傳 微博秒撤熱搜（有片）
【唐山又打人】兩女受傷倒地片段瘋傳 微博秒撤熱搜（有片）
湖北景區10歲男童玩「步步驚心」 從高處墜落（有片）
湖北景區10歲男童玩「步步驚心」 從高處墜落（有片）
「步步驚心」吊橋再出事 遊客突發昏迷吊空中後墜亡（有片）
「步步驚心」吊橋再出事 遊客突發昏迷吊空中後墜亡（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款