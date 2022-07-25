供奉日本戰犯 吳啊萍受審畫面曝光：想跟所有人懺悔

南京玄奘寺日前被揭供奉侵華日軍戰犯的牌位，該名女供奉者「吳啊萍」涉犯尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。當地傳媒公開吳啊萍受審畫面，她面對鏡頭懺悔稱，想向所有被自己傷害的人道歉，並願意接受法律任何制裁。

南京廣播電視台公開警方審訊吳啊萍的畫面。吳啊萍表示，當時工作、生活壓力特別大，晚上經常睡不着，長期被噩夢纏繞，只能靠服用安眠藥入睡。而在閱讀有關南京大屠殺的書籍後，發噩夢時覺得被松井石根等5名戰犯的鬼魂纏繞，所有才供奉牌位。

她同時了解到美國傳教士魏特琳女士，在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫其解脫。

吳啊萍被刑拘後，對鏡頭懺悔稱，「特別想和所有被我傷害到的人道歉，特別想跟所有人懺悔。真的不知道做什麼才能彌補，我也願意接受法律給我的任何制裁。」

玄奘寺前主持致歉：犯下不可饒恕的錯誤

另外，南京廣播電視台亦就事件採訪玄奘寺前住持傳真。傳真坦言，得知供奉牌位有問題後，要求寺內所有人嚴禁外傳，一直未向主管部門匯報，亦沒有向公安部門報案。

面對採訪鏡頭，傳真一度哽咽，說：「我非常慚愧，我真誠地向全國人民道歉，犯下了不可饒恕的錯誤，給全國人民造成巨大的傷害。」

南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘

傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分

責任編輯：易燕丹

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