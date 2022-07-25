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稱習近平為中國特色大國外交總設計師 王毅：傳統國際關係理論難應對當今挑戰

國情動向 13:23 2022/07/25

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中國外長王毅周日（24日）參加習近平外交思想學習座談會時表示，傳統國際關係理論難以應對當今難題，並稱國家主席習近平作為中國特色大國外交的總設計師，創立了習近平外交思想，並指要更深刻領會習近平外交思想。

《學習時報》今日刊登王毅講話全文，王毅表示，不論是全球疫情延宕，還是地緣衝突升級都昭示世人，傳統國際關係理論，已不適應各國人民發展進步的共同追求，也難以應對當今世界層出不窮的難題挑戰。

王毅指，習近平外交思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是當代中國馬克思主義在對外領域的最新理論成果，是中華文化和中國精神的時代精華體現，為新時代中國外交提供了根本遵循和行動指南，為解決全球重大問題貢獻了中國智慧和中國方案，為推動人類發展與進步凝聚了共識與合力。

他還表示，今年下半年，黨的二十大將勝利召開，黨和國家的事業，包括外交事業又將踏上新的歷史征程。與此同時，世界百年未有之大變局正在加速演變，我們面臨的外部環境將會更加複雜。為此，我們要進一步學習領會、貫徹落實習近平外交思想，為戰勝一切風險挑戰、推動外交事業不斷走向勝利提供最有力保障。

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責任編輯：袁瑋婧

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