傳16歲少年飲珍珠奶茶被卡喉窒息身亡 家屬闢謠：是心臟驟停

近日，網傳四川資陽一名16歲少年喝珍珠奶茶時，疑因珍珠意外卡入氣管窒息，送院搶救後不治身亡。事件今日（26日）有新進展，死者的兄長表示，弟弟死亡的原因是心髒驟停，與「珍珠卡氣管」無關。

*更新家屬回應

網傳影片顯示，事發於於周日（24日）上午10時許，資陽市雁江區上西街附近，一名少年失去意識躺在地上，現場醫護人員正在搶救。另一畫面顯示，在事發地附近，有一杯倒瀉的珍珠奶茶。

隨後，「16歲男生喝珍珠奶茶疑因嗆到氣管死亡」的消息在網絡流傳，引起廣泛關注。當地醫院向內地傳媒透露，救護員到場時，少年已失去生命體徵，送院搶救無效不治，估計是誤吞珍珠奶茶入氣管所致，但具體死因尚不明確，需要經專業機構屍檢後確定。

據《封面新聞》報道，死者兄長李先生今日在短視頻平台，發布一段疑似事發現場的閉路電視，並配文稱「我弟弟根本不是被奶茶卡起，是因為心髒驟停」。

影片顯示，少年著書包，從出現在畫面中到最後倒地，整個過程不到10秒，期間看不出有「卡喉」的情況。

▲ 閉路電視拍下少年倒地過程。

李先生表示，事發現場的影片是旁邊一間商鋪的閉路電視拍到。當時，其弟弟剛從旁邊奶茶店購買一杯冰淇淋聖代，準備和同學離開時，突然失去意識倒地，「喝都還沒喝，哪可能是卡到喉嚨。」

「說我弟弟是遭奶茶卡喉嚨致死的，完全是造謠！」李先生表示，其弟弟的死因是身體突發性原因導致心髒驟停，目前家裡正忙著處理後事，明天將抽空去領取死亡證明書，「不希望弟弟這個事情再被炒作。」

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責任編輯：易燕丹

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