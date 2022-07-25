用數字人民幣等於被GPS追蹤？ 人行官員稱說法不實

人民銀行數字貨幣研究所長穆長春指，考慮到防控風險和打擊犯罪，數字人民幣不可能完全匿名，但他認為用數字人民幣就等於被GDP追蹤是不實的說法。

穆長春昨日（24日）出席第五屆數字中國建設峰會時指，數字人民幣是數字形式的法定貨幣，與實物人民幣1：1兌換，紙鈔和硬幣能買的東西，數字人民幣都能買。但現鈔不便於攜帶的特點對洗錢和恐怖融資等行為增加了摩擦，而數字貨幣便攜性更強，如提供相同的匿名性，將極大地便利一些不法交易行為。

有人說，數字人民幣侵犯用戶隱私，用上數字人民幣，每個人都是一隻裝了GPS的小螞蟻。這個說法不實。

「可控匿名作為數字人民幣的重要特徵，一方面體現了M0的定位，保障公眾合理的匿名交易和個人信息保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。」穆長春指，只有當觸發涉嫌非法可疑交易等情況時，有關權力機關才可依法向運營機構查詢、使用用戶個人信息，且同時會嚴格將知悉和使用範圍控制在法律授權內，採取安全保護措施。人行亦會遵守《個人信息保護法》等法律，確保這些信息安全。

他又提到，為確保用戶財產安全，數字人民幣僅會收集風險控制方面的所需信息，防止惡意排失、網絡詐騙等，並強調數字人民幣的對個人私隱的保護，在現行電子支付工具中是等級最高的。

責任編輯：陳建錫