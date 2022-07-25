王毅：南海不應成大國博弈的「角鬥場」

國務委員兼外長王毅指，南海不應成為大國博弈的「角鬥場」，地區國家應掌握解決南海問題的主導權，共同反對任何在製造緊張、挑動對抗的言行。

王毅今日（25日）以視像方式出席紀念《南海各方行為宣言》簽署20周年研討會，他致辭指，20年前中國和東盟國家抓住歷史機遇，開啟了南海問題對話合作之路。在新的歷史條件下，應繼續堅定不移維護《宣言》的宗旨原則，繼續將解決問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中。

他提出要持續守好和平底線，南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角斗場」，應該堅定支持一切有利於和平解決和管控爭議的努力；推進對話協商，不斷完善雙多邊涉海對話機制，以溝通增互信，以協商促安全，走出一條兼顧各方訴求、包容各方利益的南海治理之路，共同實現長治久安。

持續深化海上合作，逐步建立和完善沿岸國合作機制，積極推進科研、環保、搜救等領域務實合作，探討資源共同開發，造福於地區國家和人民；推進「準則」磋商，加快打造《宣言》的升級版，早日達成富實質內容、符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法的準則，為管控分歧提供更有力的制度保障。

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責任編輯：陳建錫