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首條跨海高鐵全線貫通 福州廈門明年有望實現1小時生活圈

社會熱點 15:20 2022/07/25

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內地首條跨海高鐵—福州至廈門高鐵全線橋樑主體工程23日下午全線貫通。福廈高鐵北起福州南站、南至漳州站，全長277.42公里，設計時速350公里，預計明年下半年運行。建成通車後，福州、廈門兩地將實現「1小時生活圈」。

據央視財經微信公號報道，福廈高鐵線路北起福州市，南至廈門和漳州市，共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站。

為確保鋪軌施工安全、優質、高效，建設單位採用先進的施工工藝和機械設備，將無線網路傳輸、定位導航等技術集成到調度系統中，實現調度指揮智慧化、資訊化、視覺化管理。

深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海

中國高鐵運營里程突破4萬公里 可繞地球赤道一圈

報道指出，作為內地「八縱八橫」高速鐵路網中沿海大通道的重要組成部分，福廈高鐵全線共有85座橋樑、33座隧道，先後跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣3個海灣。

在福廈高鐵湄洲灣跨海大橋建設過程中，內地自主研發的千噸級運架一體機「昆侖號」首次亮相，大顯身手，填補大陸高鐵建設領域的多項空白，實現高鐵建設技術的新突破。

福廈高鐵建成通車後，福州、廈門將形成「一小時生活圈」，廈門、漳州、泉州等地形成「半小時交通圈」，東南沿海城市群將串聯起一條「黃金旅遊帶」。

責任編輯：李冰琪

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