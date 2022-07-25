痛失372億美元超級大單後 波音管理層這樣向中國示好

丟失中國三大航空公司372億美元大單後，美國波音公司管理層向中國釋出友善信號，強調不能只看一場交易，還說波音與中國市場的關係超越地緣政治。

「我們的在華業務以及我們與中國市場的關係超越了地緣政治，它們超越了任何這些暫時的問題。」波音東北亞高級副總裁Ihhsane Mounir上周在英國法恩堡航展稱。波音進入中國市場已50年，他猜想波音在中國的業務很快恢復。對於訂單被對手空中巴士搶走，他指，波音與對方在中國的市佔率仍是「五五開」。

Ihhsane Mounir又說，中國是一個巨大的市場，它養活了所有人，對於各類型的航空交通都非常關鍵，他預計一旦中國放鬆限制將帶動需求回升。Ihhsane Mounir的言論被認為是向中國示好，波音此前直言對失掉訂單感到失望，並抱怨中美兩國的地緣政治差異損害了該公司的業務前景。

過去幾年，波音在中國的業務因中美關係惡化而受到巨大挑戰，官媒《環球時報》此前曾表示美國動輒把「脫鉤」掛在嘴邊、無中生有出台貿易限制法規，誰能完全放心地和它進行大規模的交易，又提到如果完切斷美國民航領域對華銷售，美國每年將損失380億至510億美元，流失16.7萬至22.5萬個就業職位。

美國指中國在全球糧食危機期間囤貨 中使館反批美一舉動不負責任

【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國

【科技戰】中國專家：以俄為鑒 做好對美國出口管制的預警防範

美參院外委會擬下月審議「台灣政策法案」 40年來對台政策最大調整

責任編輯：陳建錫