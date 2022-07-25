美媒：佩洛西計劃訪台令中美兩邊同時亂了方寸

美國眾議長佩洛西的訪台計劃，可能同時令中美兩國都亂了方寸，美媒指，華盛頓方面擔心這可能引發嚴重後果，但拜登不能在壓力下低頭，因為法律要求美國幫助台灣維持足夠防務。北京方面則認為美國本次的舉動比過往更具挑釁性，尤其正值中共二十大前夕，在台灣這根本性問題上也不能向美國示弱。

《華爾街日報》指，訪台計劃正牽動著拜登政府的神經，先前中國警告稱，這次訪問可能引發嚴重後果。但考慮到不同部門之間的權力分立，拜登政府沒有要求佩洛西取消這次並未正式宣布的訪問。美國參謀長聯席會議主席米利、印太司令部負責人上周在國會山向佩洛西通報了情況，白宮工作人員也在場。

如果佩洛西成行，有可能打亂中美兩國政府在近期為緩和局勢緊張所作出的努力，甚至促使中國在台海周邊加強軍事行動，作為對美國和台當局發出的警告。

同時，北京認為佩洛西訪台比過往一些美國官員訪台更具挑釁性，因為中共二十大即將在今年秋季召開，在台灣問題這樣的根本性問題上，不能給人以被美國嚇倒的印象。如果佩洛西在中共二十大之後訪台，可能不會引起北京那麼大的反應。中國外交部已表明，必將採取有力措施予以堅決反制，說到做到。

彭博社則指，拜登對佩洛西訪台的說辭令台灣當局既「受傷」又疑惑，他的話似乎是在暗示首先存在真正的軍事威脅，其次台灣與美國的關係要看北京的態度，這就好像台美關係是有條件的。一名前美國國防官員指，通常五角大樓會通過威懾及非軍事手段來展示決心，這次有些一反常態，他們害怕引起摩擦。

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責任編輯：陳建錫