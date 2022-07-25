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林志穎情況好轉 意識清楚能簡單對話 但無法還原車禍細節

社會熱點 20:46 2022/07/25

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藝人林志穎上周五（22日）於桃園市中正北路發生車禍，其家屬及經紀人今日（25日）透露，他目前意識清醒，可以簡單對話，但無法還原車禍細節，之後將會接受手術。林志穎亦透過經紀人向救命恩人、消防救護人員、粉絲等人致謝。

林志穎家屬及經紀人今日召開第二場記者會，向外界通報林志穎最新病情。經紀人表示，林志穎狀況逐漸好轉，目前意識清楚，也能進行簡單的對話，接下來將在醫療團隊評估下進行手術，但這次手術礙於私人因素無法公開，未來仍需要時間休養復原。

林志穎弟弟林志鑫在發布會上表示，懇請大家對不實言論審慎過濾，不實言論造成林志穎和家人更多傷害。

家屬及經紀人召開記者會交代林志穎的最新病情。

此外，吉米工作室在林志穎微博發佈聲明，向第一時間將林志穎與兒子Jenson救起的民眾表達謝意，目前與林志穎的救命恩人保持聯繫，待林志穎身體狀況穩定，家人會親自拜訪道謝。

近期關於事故的經過眾說紛紜，聲明表示，目前只有林志穎自己最清楚，有嘗試跟他本人溝通，但因他目前的身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生的經過，後續會等到狀況好轉後再說明。聲明又提到，林志穎感謝大家的鼓勵，這也是最後一次向大家說明目前的狀況。

另外，林志穎的太太陳若儀24日在社交平台上發聲報平安，她透露林志穎的情況每天都有進步，狀況也相對穩定，兒子Jenson也只是輕微擦傷，正在觀察及休養當中。

事發於上周五上午10時50分許，林志穎駕駛一輛白色Tesla，載著兒子從桃園蘆竹區中正北路往桃園市中心方向行駛，期間失控自撞分離島，私家車瞬間起火。

林志穎揸Tesla自炒火燒車 特斯拉客服：暫時不能確認起火原因

藝人林志穎台灣揸Tesla自炒 傳臉部骨折恐毀容 家屬稱傷勢穩定（有片）

責任編輯：易燕丹

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