佩洛西據報或在習拜通話數天後訪台 國防部：解放軍不會坐視不管

彭博社報道，美國眾議長佩洛西8月份的亞洲之行仍未知是否包括台灣，但如果她決定訪台，將會在中美領導人通話的數天之後。中國國防部26日警告，佩洛西訪台將嚴重危害中國主權和領土完整，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。

*更新中國國防部回應

報道引述消息人士指，佩洛西的下屬和華府安全官員並未排除她訪台的計畫，但這次訪問已引發了更多的美中緊張關係。白宮新聞秘書皮埃爾周初表示，不希望搶在眾議長宣布出訪計畫前作任何公布，「行政當局經常向國會議員提供潛在旅行的信息和背景，包括地緣政治和安全考慮，國會議員將自己做出定。」

近年來美國派出大批官員訪台，包括國會議員和至少兩名特朗普政府的內閣成員，報道指，雖然中國的威脅不太可能阻止包括佩洛西在內的美國官員訪台，但拜登政府發出了矛盾的信息，他上周表示，軍方相信佩洛西若訪問台灣現在而言不是一個好主意。白宮後來表示，出行決定由佩洛西做出。

京警告：將導致台海局勢緊張升級

在北京，國防部發言人譚克非表示，中方此前多次就佩洛西計劃訪台一事表明了堅決反對的立場，作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長訪台將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。

中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：陳建錫