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彭博：佩洛西如決定訪台 將在習拜通話數天之後

國情動向 10:22 2022/07/26

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彭博社報道，美國眾議長佩洛西8月份的亞洲之行仍未知是否包括台灣，但如果她決定訪台，將會在中美領導人通話的數天之後。北京已嚴厲警告將採取反制。

報道引述消息人士指，佩洛西的下屬和華府安全官員並未排除她訪台的計畫，但這次訪問已引發了更多的美中緊張關係。白宮新聞秘書皮埃爾周初表示，不希望搶在眾議長宣布出訪計畫前作任何公布，「行政當局經常向國會議員提供潛在旅行的信息和背景，包括地緣政治和安全考慮，國會議員將自己做出定。」

近年來美國派出大批官員訪台，包括國會議員和至少兩名特朗普政府的內閣成員，報道指，雖然中國的威脅不太可能阻止包括佩洛西在內的美國官員訪台，但拜登政府發出了矛盾的信息，他上周表示，軍方相信佩洛西若訪問台灣現在而言不是一個好主意。白宮後來表示，出行決定由佩洛西做出。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方正嚴陣以待，必將採取堅定有力措施，予以堅決應對和反制，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責。《環球時報》前總編輯胡錫進則在微博上表示，如果美國和台灣因為佩洛西的訪問和中國產生對抗，期間發生擦槍走火的風險將比以往任何時候都要高。

【中美角力】拜登：預期本星期與習近平通話 但仍待確認

美媒：佩洛西計劃訪台令中美兩邊同時亂了方寸

拜登感染新冠 習近平致慰問電望早日康復​​​​​​​

責任編輯：陳建錫

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