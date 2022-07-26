兩部門聯合發文支持文旅行業恢復發展 A股旅遊板塊升

在疫情防控措施之下，多地文化旅遊行業陷入停滯。人行和文旅部日前聯合印發通知，發揮金融管理部門、文化和旅遊行政部門、金融機構各方合力，促進文化和旅遊行業恢復發展。另外，黨媒《人民日報》刊文稱，為服務業恢復發展按下「快進鍵」。周二A股旅遊板塊大漲。

人行和文旅部聯合印發的《關於金融支持文化和旅遊行業恢復發展的通知》強調，要切實改善對文化和旅遊企業的金融服務，穩定從業人員隊伍，促進文化和旅遊行業盡快恢復發展。通知還提到，加大金融支持力度、制定受疫情影響暫遇困難企業名單以及拓寬融資渠道等。

同時，人民日報刊文稱，服務業具有點多、面廣的特點，是經濟活動中不可或缺的要素，服務業市場主體在繁榮市場、促進就業、維護穩定等方面發揮著重要作用。

文章又指，服務業受疫情影響較大，面臨的困難挑戰也較多，特別是餐飲、零售、旅遊等行業普遍面臨消費市場萎縮、經營成本上升等問題。根據行業特點，推出有針對性的扶持紓困措施，引導服務業市場主體堅定信心、主動作為，必能為服務業恢復發展按下「快進鍵」，延續服務業回升態勢。

周二，A股三大指數高開。截至10:45，滬指報3271.47點，漲0.65%；深成指報12410.97點，漲0.97%；創指報2721.04點，漲0.6%。數字貨幣、旅遊酒店拉升走強。

責任編輯：尹航

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