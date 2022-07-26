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拜登呼籲國會盡快通過芯片法案 稱中國正趕在美國前面

國情動向 11:09 2022/07/26

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拜登呼籲國會盡快行動，把支持芯片產業和高科技研究的兩黨法案送交他簽署。他指美國先進芯片供應依賴台灣，中國也開始趕在美國前面製造這些芯片。

拜登周一（25日）與軍工巨頭洛歇馬丁等商界領袖舉行視像會議時指，芯片短缺是汽車成本上漲的主要驅動力，而汽車價格上升是美國目前陷入到通貨膨脹的一個核心組成部分。他警告，中國已開始趕在美國前面行動製造先進芯片，美國發明了半導體，現在是把它帶回家的時候了，他促請國會盡快通過法案。

參與會議的商務部長雷蒙多重申，法案目的是令美國減少對中國的依賴，而芯片是支撐經濟的基石技術，美國已遠遠落後。她提到，芯片製造商正最後敲定投資計劃，法案撥出的資金將左右他們決策，「我們知道他們將會擴展，因為他們必須這樣做...問題在於他們將在哪裡擴展？我們需要他們在美國這裡擴展。」

國防部副部長希克斯指，五角大樓所需的芯片中有98%是在亞洲組裝、封裝和測試的，這項立法將有助於確保軍方確保獲得芯片。洛歇馬丁CEO泰克雷則指，芯片供應關係到國家安全和國防工業發展，中國和台灣屬芯片製造大宗，一旦中國決定扣住其產品，或阻止台灣出口及生產，美國將面臨嚴重問題。

《華爾街日報》報道，中國在建設新的芯片工廠方面已處於世界前列，據半導體產業協會（SEMI）統計，在截至2024年的4年內，中國計劃建設31家大型芯片工廠，相當於台灣和美國準備興建的總和。報道指，這是中國朝芯片自給目標邁出的一步，可能讓一些買家依賴中國提供許多現在供不應求的基本芯片。

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責任編輯：陳建錫

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