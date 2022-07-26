吳尊友：猴痘傳入內地及港澳是時間問題 惟不會造成大流行

世界衞生組織早前將猴痘列為「國際關注公共衞生緊急事件」。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周一（25日）在微博發文稱，從這次猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式來看，猴痘傳入中國內地、香港和澳門，只是時間問題，但認為不會造成大流行。

吳尊友指出，目前，內地、香港和澳門暫無發現猴痘病例報告。他認為，內地最早受到猴痘疫情襲擊的極有可能會是男男性行為人群，然後向其他人群擴散。由於傳播方式限制，其傳播速度、波及的人群範圍，遠遠不會像新冠流行那樣。換句話說，猴痘疫情不會在中國造成大規模流行。但人群普遍易感，即不分男女老少，都有可能感染。

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預防方面，吳尊友指出，一要避免與感染的動物接觸，二要儘可能不與感染的人直接接觸。根據這次猴痘疫情的主要傳播方式，避免與可能來自疫區的人發生親密接觸，是重要的預防措施。

至於是否會出現重複感染，吳尊友說，目前有一宗病例報告曾經感染過猴痘病毒後，再次出現感染。感染猴痘病毒後產生的免疫保護效果能維持多久，目前仍然不清楚。

他提到，曾接種天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。過往在非洲猴痘流行區的研究顯示，天花疫苗對於猴痘的預防效果約為85%。

責任編輯：易燕丹

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