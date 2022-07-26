【兩岸角力】蔡英文稱台灣將加速防衛自主 提升不對稱作戰能力

台灣的蔡英文總統今天在一個論壇上表示，台灣將努力加速防衛自主進程，包括持續推動台艦台造，強化後備戰力，增加投資提升不對稱作戰能力等。

據台媒「中央社」報道，蔡英文今天以錄影方式在「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」致詞。她指出，疫情暴露出威權和民主制度的鮮明對比，俄羅斯無端入侵烏克蘭讓大家看到，威權國家會毫不猶豫侵略他國主權，對國際和平安全威脅日益增加，因此大家必須採取一致的因應措施。

蔡英文表示，在印太地區，威權政權企圖以灰色地帶戰術削弱國際法規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，以暴力鎮壓等系統性方式侵害人權。她強調，台灣地緣戰略位於最前線，是民主堡壘，將在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

凱達格蘭論壇今天進行4場研討會，愛沙尼亞前總統易維斯（H.E. Toomas Hendrik Ilves）、澳大利亞兩位前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）與派恩（Christopher Pyne），以及日本眾議員鈴木馨祐等人親自與會。美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）與日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎將以線上方式發表專題演說。

關於台灣問題，大陸方面近期曾表示，中方將盡力、拿出最大誠意來實現和平統一，因為中方相信這才是符合兩邊人民利益的最佳方式；之所以不放棄非和平的統一手段，並非針對台灣人民，而是要遏止台獨分裂勢力、預防外國干預，以及保護和平統一的前景。

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責任編輯：尹航

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