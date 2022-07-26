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渣打：中央政治局會議料釋信號撐樓市 GDP增速不再追求5.5%

經濟脈搏 13:13 2022/07/26

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渣打銀行發表報告指，月底召開的中央政治局會議可能提出降低失業率、釋放更多支持房地產業的信號，以及要求加快落實現有的穩經濟政策。但考慮到政策的可持續性，中央估計不願對下半年經濟作出過度刺激。另外，鑑於上半年GDP增速僅2.5%，會議預料不會再要求努力實現5.5%的全年目標。

「持續的政策支持是必要的，通過適度加槓桿（如10-11%的社融增速對應８％左右的名義GDP增速）、額外的專項債額度支持（預計1.5萬億元人民幣），來維持財政支出預算水平。」渣打大中華及北亞首席經濟學者丁爽指，預料中央將承認要付出更多努力來夯實經濟復甦基礎，加快落實現有政策，並且加力。

丁爽指，中央可能不會再要求努力實現5.5%的全年目標，因為這需要下半年達到約8.5%的增速。渣打預計中國下半年GDP增速為5.6%，全年4.1%。

另外，會議可能提出把失業率降至正常水平5%左右，在重申「房住不炒」的基調上釋放更多支持房地產業的信號，要求採取供應側措施確保項目交付。為避免在中共二十大前爆發系統性風險，監管部門也可能被要求提供更多融資。至於防疫政策，會議將堅持「動態清零」不變，同時承諾盡可能減少對經濟的影響。

「值得關注的是，疫苗接種是否會被強化為逐漸放寬管控的條件。」丁爽指，近期多地花招迭出吸引長者接種疫苗，可能是為退出清零政策而鋪路。

中央智囊：避免政策懸崖 穩經濟政策短期不宜貿然加碼

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責任編輯：陳建錫

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