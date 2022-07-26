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B站被指盜播CBA賽事 遭中籃聯索賠逾4億人幣

社會熱點 13:35 2022/07/26

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內地彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站），被指盜播中國男子籃球職業聯賽（CBA）賽事，遭中籃聯索賠4.06億元（人民幣，下同）。

《證券時報》報導，北京市高級人民法院出具《上海寬娛數碼科技(300079)有限公司等與中籃聯（北京）體育有限公司不正當競爭糾紛民事裁定書》，顯示B站在未經授權下，大規模向公眾提供CBA賽事影片的點播服務。中籃聯（北京）體育有限公司起訴至北京市知識產權法院，向B站的經營者上海幻電信息科技有限公司、上海寬娛數碼科技有限公司索賠4.06億元。

據悉，2019-2020賽季，CBA授權的新媒體賽事版權合作夥伴共有三家，分別是咪咕、騰訊、優酷，B站並不在其中。因此CBA公司認為，B站大規模向公眾提供賽事點播屬於侵權行為。

此外，CBA公司認為，B站曾作為上海男籃的贊助商，也曾在2017-2018和2018-2019賽季與CBA公司簽署《CBA聯賽比賽視頻授權協議》，非常清楚未經授權向公眾提供CBA點播影片屬於侵權行為，屬於主觀故意侵權。

治理網絡盜播非易事 需多維施策

由於法律定義模糊，此前，體育賽事網絡直播版權保護難度很大。2021年6月1日起施行的新著作權法，將直播、短視頻等視聽作品也納入法律保護範疇，顯著強化相關權利法律保護力度，但治理網絡盜播仍非易事。

據第三方調查機構數據，2020年中國體育競賽表演活動規模約為318.4億元，體育直播用戶規模為1.38億人，且均在持續增長。多名專家表示，盜播從中獲得的巨大利益可謂「肉眼可見」。如參考海外數據，根據一份行業研究報告，盜播為英超俱樂部每場比賽至少帶來高達100萬英鎊的損失，西甲官方認為盜播一年造成損失超4億美元。

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專家建議，有必要共建行政、司法、社會三位一體的版權保護新格局。有關部門應加大對侵權行為的聯合打擊力度。司法部門應建立健全判定賽事節目可版權性的裁判標準，合理分配侵權舉證責任，對體育賽事直播侵權行為加大判罰力度。情節嚴重的，公安部門應及時介入。

此外，各市場主體應創新技術手段，利用人工智能、大數據等核心技術打造監測、阻斷、存取證等相關平台，為打擊盜播提供技術支持。

責任編輯：易燕丹

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