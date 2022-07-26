國防部批日本《防衛白皮書》內容渲染中國威脅 向日提嚴正交涉

中國國防部對日本新版《防衛白皮書》涉華內容表示堅決反對，向日方提出嚴正交涉，批評其刻意渲染所謂「中國軍事威脅」、粗暴干涉中國內政，製造地區局勢緊張。國防部又重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，兩岸同胞不會忘記日本曾侵略攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書。

國防部發言人吳謙今日（26日）指，日方《防衛白皮書》涉華內容罔顧事實、充滿偏見，對中國國防和軍隊建設及正常軍事活動說三道四。中國堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略。中國加強國防和軍隊建設是為捍衛國家主權、發展利益，更好地為國際社會提供公共安全產品。

歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。反觀日本，不僅不反省汲取歷史教訓，反而一味拿中國說事，蓄謀修改和平憲法，大幅增加防衛費，發展進攻性戰力，妄圖突破戰後國際秩序，這引起包括中國在內的國際社會的嚴重關切和高度警惕。

日本對台殖民統治罪行罄竹難書

吳謙又指，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同胞都不會忘記，日本曾以侵略戰爭手段強行攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書，對中國人民負有難以推卸的歷史罪責。日方利用《防衛白皮書》插手台灣問題，嚴重違反國際關係基本準則，違背日方在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，是完全錯誤和非常危險的。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方巡航執法正當合法，日方也無權說三道四。

另外，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。日本不是南海問題的當事國，在南海問題上挑撥離間、隨美起舞、興風作浪，是別有用心、不負責任的。中國軍隊有決心、有能力捍衛國家主權安全和領土完整，維護國家海洋權益。

日防衛省：解放軍無人機飛近沖繩

日防衛省統合幕僚監部指，中國解放軍的TB-001偵察攻擊型無人機昨日（25日）經沖繩本島和宮古島之間南下，從東海進入太平洋，然後飛向台灣東側空域。該無人機未侵犯，日本領空航空自衛隊戰機緊急升空應對。這次是日方首次發現有中國無人機單獨飛經相關空域。

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責任編輯：陳建錫