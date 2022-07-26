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廣州有租戶因沒打新冠疫苗 開門權限被限

國情動向 15:31 2022/07/26

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內地傳媒報道，近日廣東廣州有租戶反映，其電子門禁的使用權限竟與接種新冠疫苗掛勾，官方回應稱這是「村規民約」。網民質疑這是限制自由，「說好的自願打疫苗呢？」

屬外來人口的袁先生，在廣州白雲區城中村租住房屋，惟因未打新冠疫苗被限制出租屋門鎖的開啟權限，每7天一續後恢復使用。

官方：村規民約 目的提醒盡快打針

據「澎湃新聞」，廣州12345政務服務便民熱線以短訊回覆袁先生稱，市民諮詢城中村辦理門禁，打了新冠疫苗可以長期使用，如沒打針只能用4天，到期要到村委續期，有關事宜已收悉。

回覆續說，經了解，「這是根據村規民約」，指疫情高發時期，涉事的鴉崗村曾出現病例，為保障所有群眾安全健康為出發點，接種疫苗是預防新冠肺炎最有效方法，目的是提醒市民盡快接種疫苗。如不符合接種，出示三甲醫院證明也可辦理長期門禁。該村動員市民盡快完成疫苗接種，進一步築牢防疫屏障。

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袁先生認為，這關乎私隱問題，要求取消對他的限制，並要求用門卡而非手機應用程式（App）開門。

當地村規，鴉崗村曾出現新冠陽性病例，接種疫苗是預防新冠最有效的方法，此舉目的是提醒市民盡快接種疫苗。如不符合接種疫苗的，出示三甲醫院證明也可以辦理長期門禁。

鴉崗村委工作人員回應稱，是電腦系統限定如此，「沒規定就這樣」。他並指，現在疫情，沒打疫苗就要更新核酸檢測信息。他又指門卡是很久以前辦下來，現在白雲區全部都要用藍牙開門。

北京打針才能進聚集場所惹議後改口：自願接種

國家衛健委：現職黨和國家領導人 已完成國產新冠疫苗接種

責任編輯：林佩怡

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