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高溫持續 濟南市中心試行「集中供冷」室內保持26度

社會熱點 15:51 2022/07/26

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內地多地遭遇40攝氏度以上的高溫，重慶、四川、浙江、江蘇等地連發高溫紅色預警。在高溫「超長待機」模式下，冷氣變成不可或缺的「續命神器」。山東濟南在市中心商務區試行集中供冷，不開冷氣也能將室溫保持26度。而與此同時，關於集中供冷的話題也引發了越來越多的討論。

據中國新聞周刊報道，從今年起，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行，已經覆蓋該片區商場、寫字樓等約21萬平方米範圍。

目前廣州大學城、深圳前等地也有採用集中供冷

值得關注的是，濟南中心商務區采用了國內最大規模的冷暖同供網，冬天供暖夏季供冷——同一套管網系統，無疑可以節省重復建設成本和空間資源。

業內人士說，「現在集中供冷的應用仍很局限。一般情況下，在大型商場、車站、寫字樓以及醫院、實驗室、工廠等特殊場所，才能看到。市中心區為商業集聚區，區域內冷熱需求的建築密度大，且較為集中。這是該片區能同時實現冬季供暖夏季集中供冷的重要前提條件。」

高溫持續 濟南市中心試行「集中供冷」室內保持26度

據估算，未來濟南中心商務區供冷面積達到220萬平方米以後，每年可以減少大約12萬噸的二氧化碳排放量，大約相當於1萬戶家庭整個夏季冷氣製冷所產生的碳排放。

在集中供冷領域，中國目前還處於起步階段。目前廣州大學城、深圳前海區、北京中關村科技園等區域也采用了集中供冷方式，並已投入運行。

供冷費略高於冷氣費

不過，相比北方已經試行了數十年的集中供暖，集中供冷對大部分人而言顯然還很陌生。集中供冷是否涉及現有市政設施改造、供冷費怎麽收、什麽條件能大面積推廣等，都是大家關心的問題。

重慶億眾數字能源科技有限公司總經理吳小龍談道，在住宅中實現集中供冷，在技術層面上並不困難，甚至還能根據不同使用場景提供多套技術方案以供選擇。但集中供冷面臨的首要問題，在於人們的認知度。

據了解，輸冷管道比供熱管道在保溫密封程度方面的要求高。此外，居民家中現有的暖氣無法發揮散冷作用，要統一改裝風機盤管風口。風機盤管風口的原理類似空調室內機的出風口，通過這個風口供熱或供冷。製冷管道改造時，還需要做增減管線、墻體穿洞等施工。再加上由於管道設施指標要求很高，造成改造的一次性投入花費並不低。

供冷費也是人們較為關心的話題之一。吳小龍介紹，在部分南方已推廣集中供冷的小區，每月供冷費在700元人民幣左右，「略高於冷氣費。」

責任編輯：李冰琪

　

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