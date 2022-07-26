國家移民管理局：根據疫情調整措施 保障群眾必要出入境需求

新華社報道，隨著國內部分地方局部聚集性疫情得到有效控制，中國公民出國出境需求有所增加。國家移民管理局新聞發言人張寧表示，當局將根據疫情形勢變化，不斷調整優化出入境管理措施，充分保障群眾必要出入境需求，繼續服務促進中外人員往來和對外交流合作。

第二季簽發普通護照21.4萬本

國家移民管理局周二（26日）舉行發布會，通報第二季國家移民管理機構共查驗出入境人員3229.3萬人次，按季增長5.64%；簽發普通護照21.4萬本，增加41.8%；簽發往來港澳台出入境證件簽注106.3萬本（枚），下降19.1%；為在華外國人辦理停留居留證件14萬人次，增加49.9%。

張寧表示，當局對企事業單位和內地中國公民常態化疫情防控下出境從事防疫抗疫、工程建設、運輸生產生活物資、商務、工作、生產、科研、留學、考試、學術交流、就醫、探親及照護老人孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚等事項，或處理緊急突發情況，以及因其他事由確需出入境的，均及時受理審批出入境證件。對情況特殊特別緊急的，還提供辦事辦證「綠色通道」便利。

張寧又稱，近期，部分國家調整放寬出入境管控措施，但全球疫情形勢仍不容樂觀，國際旅行染疫風險仍然較高，提醒出入境人員充分考慮國際旅行風險，切實保護自身生命安全和身體健康。

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責任編輯：林佩怡

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