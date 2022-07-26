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南方高溫可達40℃以上 廣東等多地用電負荷創新高

社會熱點 17:07 2022/07/26

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內地南方多地酷熱天氣持續，中央氣象台預計，本輪高溫天氣將持續到月底，多地氣溫可達40℃以上。廣東、浙江、江蘇等地用電負荷保持高位運行，均創歷史新高。中電聯指出，迎峰度夏保供形勢複雜嚴峻，但不會重現去年全國大面積電力供應緊張的情況。

據氣象監測統計，近日，浙江、福建、江西、湖南、廣東、重慶、新疆南疆盆地等地部分地區最高氣溫達38至40℃。其中，福州連續三天（22日至24日）最高氣溫超40℃，且24日最高氣溫41.9℃打破當地觀測史最高紀錄。

未來10日高溫天氣持續

中央氣象台預計，未來10日，南方地區仍有大範圍持續性高溫天氣，浙江、福建、江西、湖南等地最高氣溫可達40℃或以上。此外，新疆盆地地區、內蒙古西部、甘肅西部等地也將多高溫天氣。

受晴熱高溫天氣影響，南方多個省份用電負荷持續大幅攀升。《澎湃新聞》引述中國南方電網公司數據稱，昨日（25日）下午3時23分，南方電網統調負荷達2.23億千瓦，比去年最高負荷增加645.9萬千瓦，增幅為2.99%，今年首創新高。

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當日下午2時27分，廣東電網統調負荷今年第一次創歷史新高，達到1.42億千瓦，較去年最高負荷增長4.89%。另外，江蘇省7月12日全省最大用電負荷達到1.26億千瓦，浙江省7月11日全社會最高用電負荷達到1.019億千瓦，均創下歷史新高。

不會重演去年大限電

中電聯統計與數據中心主任王益烜對《第一財經》表示，迎峰度夏期間，內地電力供需總體緊平衡、局部有缺口、供應有保障。預計全國最高用電負荷將超過12.5億千瓦，在持續大範圍高溫情況下，可能達到13億千瓦左右。華東、華中、南方等區域部分省份在用電高峰時段電力供需偏緊。

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「在電煤供應有保障的情況下，不會重現去年9、10月全國大面積電力供應緊張的情況。」王益烜說。

中電聯指出，當前內地疫情緩解、國家穩經濟政策逐步落地見效，各地復工復產在明顯加快，疊加夏季氣溫不斷升高，目前已有多個省級電網負荷創新高，迎峰度夏保供形勢複雜嚴峻，需要統籌產、輸、配、用等各重點環節，做好用電預案，以保障用電高峰期間電力供需平衡。

責任編輯：易燕丹

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