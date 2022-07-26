喝20萬1斤茶帶Omega表 江西國企員工朋友圈炫富曬後台被處置（多圖）

江蘇一國企員工近日在朋友圈的炫富言論被截圖流傳，引發爭議，該公司周一（25日）發布聲明表示，已依法依規進行處理。

據澎湃新聞， 網傳圖片顯示，一個微信名為「周劼」的朋友圈發表了一些炫耀財富、家中有後台，互相幫忙走後門等言論，比如「父親的副局長沒問題了」「省廳人事處的人剛打了電話給我爸」，「感謝家族的所有人（三伯、大伯）」，炫耀一家人都有關係、有背景。

另外，此人多次提及黨政機關幹部，「和單位的一把手吃飯」「我辦公室主任怕我吹空調冷，幫我加擋風板」「第一次進省長樓」等言論。

除此之外，上述「周劼」的朋友圈還有多次炫富言論，比如，聲稱自己喝的茶是「20萬（人民幣，下同）一斤的——2002年的白毫銀針」；因戴歐米伽與蘋果去省政府開會，被辦公室處長點名開玩笑說要樸素一點，打算「換個華為跟跟風」。

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截圖顯示，該名叫周劼的網友自稱是江西省國有資本運營控股集團有限公司的員工。

昨日，江西省國資委相關處室負責人表示，涉事江西國控集團的宣傳部門已經向江西省國資委報告了這一事情，「我們已經責成江西國控集團相關部門了解核實相關事實，了解清楚後會及時把核實的情況向社會公佈。」

根據通報，周劼於2020年3月入職，現為股權管理部普通員工。網上轉載內容為周劼於2019年9月至2020年6月在本人微信朋友圈上發佈，後被他人截圖轉發。通報還稱，公司已對周劼作進一步核查，依法依規進行處理。

網民則指，此人言論中亦舉報了多位江蘇政壇人物。

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責任編輯：袁瑋婧