廣西這地醫療系統優先請應屆畢業生 但先要買層樓

內地三四線城市普遍面對樓賣不出的問題，廣西有城市推出政策，優先錄取應屆畢業生到醫療系統工作，但前提是要在當地的城區買樓，這個城市又是玉林。

玉林市衛健委此前印發《玉林市衛生健康系統引進衛生人才支持加快人口進城政策措施（試行）》，推出多項引進為該市引入人才，以推動當地城市建設，其中一項措施要求：「市直各醫療衛生單位要大力支持人口進城就業工作，優先聘用符合條件且在同等條件下已在玉林城區新購房的應屆畢業生。」

不但買了樓的人才可獲政策優待，人才買樓亦可獲相應的補貼，按「學科帶頭人」、「學科骨幹」、「臨床業務骨幹」等，補貼5至50萬元（人民幣，下同）不等。除了畢業生外，市衛健委還向符合條件且在城區買樓的退休醫生提供方便，如他們有意開辦診所，在同等條件下能優先審批。

▲ 玉林各個政府部門為了拼業績，都爭相舉辦睇樓團。

玉林市政府近月為了賣樓可謂出盡了法寶，主要原因有兩個，一是財政收入高度依賴賣土，去年該市一般公共預算收入79億元，公共預算支出卻達到375億元，近300億元的資金缺口，有超過100億元由賣地填補。但隨著樓市下行，當地現在面臨的情況是樓市庫存艱難消化，房地產投資減少，賣不到地。

二是玉林正推行一個所謂的「十萬大軍進城」計劃，從區縣到鄉鎮，都被分配了拉人進城的任務，目的確保2025年市區新增常住人口達到50萬人以上。有內媒計算，如要達成這個目標，當地的公務員們每年還要拉接近13萬的農民進城，每名公務員每月至少要賣出4個單位，難度不小。

廣西這地所有公務員都忙著賣樓 賣不出影響前途

引農民進城兼谷樓市 廣西玉林推「買樓送工作」有效嗎？

中國樓市低迷拖累經濟復甦 專家籲推非常措施穩市場信心

責任編輯：陳建錫