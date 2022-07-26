趙立堅：台獨是死路一條 妄想軍事對抗中國大陸是螳臂當車

台灣漢光實兵演習第二天，「海軍聯合截擊作戰實彈」今日（26日）登場，蔡英文總統登艦視導。在北京，外交部發言人趙立堅回應提問時強調，台灣沒有什麼「總統」，又正告台灣當局，走「台獨」的路是死路一條，妄想在軍事上對抗中國大陸是螳臂當車，最終必將失敗。

中美近期因美國眾議院議長佩洛西可能訪台，出現緊張態勢，而台灣近期又在進行「漢光演習」，台灣問題備受關注。

在北京，今日的外交部例行記者會上，外媒問到台灣相關軍事問題。趙立堅先對記者說：「首先我要告訴你，台灣沒有所謂『總統』，請注意你的措辭」。

他又表示，藉此機會正告台灣當局，指台灣當局走「台獨」的路是死路一條，台灣妄想在軍事上對抗大陸，就如同螳臂當車，最終必將失敗。

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促美慎重妥善處理涉台問題

另外，趙立堅回應美國前國務卿基辛格談中美關係。他指出，敦促美方客觀看待中國和中美關係，將美國總統拜登多次重申的「四不一無意」承諾，以及美卿布林肯作出的積極表態落到實處。

他續稱，特別是美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方相向而行，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道。

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責任編輯：林佩怡

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