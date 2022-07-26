紐約時報：擔憂加劇 拜登政府悄悄勸說佩洛西取消訪台

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是否下月訪問台灣，近期成為中美關係焦點問題。美國《紐約時報》引述美國官員稱，隨著對台海問題的擔憂加劇，拜登政府正私下勸阻佩洛西的訪台計劃。有分析認為，在中共籌備二十大的敏感時刻，佩洛西訪台有更大的衝突和誤判風險。

報道指出，幾天來，隨著拜登政府悄悄試圖勸說佩洛西取消下月訪問台灣的計劃，內部的擔憂正在加劇。但美國官員說，儘管引發越來越多的憤怒，佩洛西的訪問計劃仍在推進。

據了解，五角大廈和白宮官員一直在與佩洛西的辦公室討論這次訪問的政治環境和潛在風險，但最終要由佩洛西來決定。

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美國官員說，沒有任何具體情報顯示北京領導層決定在短時間內對台灣採取行動。但一些官員擔心，北京可能會在未來1年半裡試圖對台灣採取行動，可能會試圖切斷美國海軍艦艇經常通過的台灣海峽的全部或部分通道。

國防部：中國軍隊絕不會坐視不管

佩洛西可能訪台的消息，引發北京不滿，警告一旦成行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。國防部最新表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對於有指北京或派飛機「伴隨」佩洛西的飛機並阻止其降落，美國官員說，這是合理擔憂，但可能性不大，而且任何這樣的舉動都會被美國視為嚴重的局勢升級。

《紐約時報》引述中國人民大學的國際關係教授時殷弘表示，北京的目標是作出被認為強有力的軍事反應，但不至於咄咄逼人，引發更大衝突，又認為沒有人能預測中國具體將在軍事上採取什麼行動。另分析人士說，中國可以做一些挑釁性不太強的事情，例如派遣飛機越過台灣海峽中線。

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佩洛西一直未有確診她是否會訪台，若成事將是25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長。她曾指出，對台灣表示支持很重要。

不過，有分析認為，佩洛西若取消此次訪問可能會破壞美國加強台灣與其他民主國家的關係，以及提升台灣在國際組織和國際場合形象的努力。但有人指出，可以通過風險較小的方式表明對台支持，例如美國可以派遣一名高級軍官，或簽署雙邊貿易協定，可幫助台灣減少對北京的經濟依賴。

責任編輯：林佩怡

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