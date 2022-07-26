6旬翁拒買產品願給20元小費 新疆導遊大罵：我看不起你（有片）

內地旅遊業復甦之際，最近網上傳出一段導遊罵遊客的片段。在新疆吐魯番，一名跟團的60多歲老翁拒買產品，但表示願意給20元（人民幣，下同），卻遭導遊罵「我看不起你」。

「我不需要你那20塊錢小費，我新疆人根本看不上20塊錢」、「今天是主要行程，你離我遠一點，我看不起你！」網上一段影片顯示，有導遊在車上辱罵遊客，引發關注。

【按此看影片】

▲ 導遊罵遊客「我看不起你」。

團友稱「都買了很多玉」 已消費萬元

「搜狐千里眼」報道，同車團友表示，被罵的遊客是一名60多歲的老人。事源當天地接導遊在車上給每個團員手裡塞了一盒產品，稱100元一盒必須購買，其中有17元是給司機的小費。老人拒絕購買，「我給20塊錢（小費）行嗎？」然後導遊就開始教訓老翁。

據該名團友稱，因為都買了很多玉之類的東西，而且每個人的消費水平差不多，都在1萬元左右。

有內地網民怒斥導遊憑什麼罵人，要投訴，涉事公司也該整治了，又指「現在都旅遊淡季了，還這麼猖狂」。也有人稱，「真的很心疼這些老人家。辛苦工作了一輩子，生活條件好了起來可以出去旅遊了，子女上班不能陪同，只能參加夕陽紅老人團旅遊。這種難免被黑心腸坑！」

責任編輯：林佩怡

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