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美參議員調查指中國長期滲透聯儲局 外交部斥政治謊言

國情動向 16:32 2022/07/27

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美國共和黨參議員調查指，中國政府過去10年來一直試圖在聯邦儲備局（FED）內部組建關係網，以人才招攬、拘押、竊聽等方式取得關於美國經濟、利率、政策的內部信息，但聯儲局未能有效抵禦威脅。聯儲局主席鮑威爾對調查結果不同意。北京指調查是政治謊言，並指鮑威爾的態度已說明了報告的質素。

＊更新中國外交部回應

北京曾強調中國一向堅持不干涉別國內政，並指美國才是世界和平與發展的最大威脅。

調查報告例舉案例指，中國在2019年曾拘留了一名聯儲局的經濟學家，試圖強迫他透露包括關稅在內的有關政策數據和信息，當時中兩國正爆發貿易戰。據稱這名經濟學家的電話遭到竊聽，微信上有關其他聯儲局官員的聯絡信息也遭被中方取得。他立即報告了聯儲局，局方則聯絡了聯邦調查局（FBI）。

由於聯儲局對美國經濟活動進行深入的分析，對美國金融體系實施監管，而且制定美國的利率政策，了解這方面的信息被北京視為具有很高的價值。

聯儲局主席鮑威爾對報告的結論持強烈不同意見，他指當局的程序、管控和技術都是強而有力的，而且定期進行更新。

《華爾街日報》指，上述調查很大程度上是以聯儲局2015年展開的一項內部調查為基礎的，局方當時收到不明外部消息來源的警告說，外國敵對勢力正試圖通過提供「有償合同關係」與研究人員建立關係。聯儲局最終鎖定了13人，其中1人與中國政府支持的人才招募計劃關係密切。

 

在北京，中國外交部發言人趙立堅表示，該份所謂「報告」是由少數共和黨議員惡意炮製的政治謊言，毫無事實依據。美方一些政客恐怕是得了「中國恐懼症」、「被迫害妄想症」，而且看來病得還不輕。中方注意到美聯儲方面已對該報告內容表達質疑和不滿，這充分說明了這份報告的質素

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責任編輯：陳建錫

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