美參議員調查指中國長期滲透聯儲局 竊取利率等內部數據

美國共和黨參議員調查指，中國政府過去10年來一直試圖在聯邦儲備局（FED）內部組建關係網，以人才招攬、拘押、竊聽等方式，從聯儲局職員手上取得關於美國經濟、利率、政策的內部信息，但聯儲局未能有效抵禦威脅。北京曾強調 中國一向堅持不干涉別國內政，並指 美國才是世界和平與發展的最大威脅。

調查報告例舉案例指，中國在2019年曾拘留了一名聯儲局的經濟學家，試圖強迫他透露包括關稅在內的有關政策數據和信息，當時中兩國正爆發貿易戰。據稱這名經濟學家的電話遭到竊聽，微信上有關其他聯儲局官員的聯絡信息也遭被中方取得。他立即報告了聯儲局，局方則聯絡了聯邦調查局（FBI）。

由於聯儲局對美國經濟活動進行深入的分析，對美國金融體系實施監管，而且制定美國的利率政策，了解這方面的信息被北京視為具有很高的價值。

聯儲局主席鮑威爾對報告的「未能有效抵禦」結論持強烈不同意見，他指當局的程序、管控和技術都是強而有力的，而且定期進行更新。

《華爾街日報》指，上述調查很大程度上是以聯儲局2015年展開的一項內部調查為基礎的，局方當時收到不明外部消息來源的警告說，外國敵對勢力正試圖通過提供「有償合同關係」與研究人員建立關係。聯儲局最終鎖定了13人，其中1人與中國政府支持的人才招募計劃關係密切。

中國外交部曾批評相關指控暴露根深蒂固冷戰零和思維和意識形態偏見，美國是世界和平與發展的最大威脅，敦促美方客觀理性看待中國發展。

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責任編輯：陳建錫