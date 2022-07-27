中國6月工業企業利潤由降轉增0.8% 惟增速仍處低位

隨著新冠肺炎疫情受控、推進復工復產，6月全國規模以上工業企業利潤按年增長0.8% ，由連續兩個月下降轉為正增長；上半年利潤小幅增長1%。

不過，官方表示，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難，下階段要繼續推動穩定工業經濟一攬子政策措施落地見效。

國家統計局周三（27日）公布，6月各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，深入實施穩經濟系列政策措施，工業企業復工復產紮實推進，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，行業結構有所改善。

工信部：工業經濟仍較嚴峻 落地更多政策幫扶中小企

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官方指出，6月生產銷售持續回升，營業收入實現較快增長；工業企業當月利潤由降轉增，上半年利潤保持小幅增長。

二季度以來，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨著疫情得到有效控制，5月工業企業利潤降幅略有收窄，6月產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤按年增長0.8% ，由連降兩個月轉為正增長，增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。

企業虧損面仍較大 要提振消費需求

同時，多數行業利潤回升，部分行業利潤增長較快。6月41個工業大類行業中，23個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增。有21個行業利潤按年增長 ，其中15個行業利潤實現兩位數增長。

隨著加快推進復工達產，長三角地區利潤由上月下降17.8%轉為增長4.6%；上海、江蘇、遼寧、吉林利潤均由降轉增或降幅收窄。中部、西部地區利潤分別增長14.9% 、23.1% ，繼續保持較快增長。

國家統計局表示，工業企業利潤恢復加快，利潤行業結構出現積極變化。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。要繼續推動穩定工業經濟一攬子政策措施落地見效，不斷擴大有效投資、提振消費需求，加大減稅降費、助企紓困力度，為工業經濟持續穩定恢復創造更多有利條件。

責任編輯：林佩怡

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