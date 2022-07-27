美官員批評解放軍挑釁加劇 恐遲早引發重大意外

美國官員批評，中國在南海的挑釁正在加劇，威脅到所有地區國家權益，有關舉動遲早引發重大事件或意外，強化與夥伴國家的防衛能力是美方最重要任務。

國防部印太事務助理部長拉特納指，中國解放軍在南海的不安全行為愈來愈多，以在國際空域攔截他國飛機為例，數字在過去5年大幅增加，今年上半年已發生數十宗，包括針對加拿大、澳洲飛機。中國海警幾個月前也曾騷擾一艘載著菲律賓科學家的台灣船隻，又阻撓菲律賓補給船向菲軍駐守的仁愛礁運送物資。

「北京正在系統性地測試我們集體決心的極限。」拉特納指，中國在南海的行動顯示北京主導的區域秩序會是甚麼樣子，強化美國與合作夥伴在南海及印太地區的自我防衛，是五角大樓最重要的任務，美國將和盟國在區域發展「不對稱優勢」，在區域建構有戰鬥力的、能信賴的前進存在的軍力部署。

他提到，五角大樓的目標是以威懾為戰略基礎，與競爭對手建立護欄，同時尋求美中軍事高層公開溝通的管道，以避免誤判。

國務院東亞事務副理卿朴正鉉則指，中方挑釁行動加劇地區不穩，損害其他主權聲索國的經濟，破壞海洋秩序，威脅到靠這條重要航道營運的所有國家的權益。 美中關係非常複雜，美國無意對抗中方在東南亞及其他發展中國家所做的一切，而是希望確保與北京建立關係的國家，擁有能力維護自治及主權。

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責任編輯：陳建錫