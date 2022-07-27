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IMF下調中國今年經濟增長預測至3.3% 關注疫情及房地產危機

經濟脈搏 11:30 2022/07/27

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國際貨幣基金組織（IMF）周二（26日）再度下調今年全球增長預測至3.2%，低過4月預估的3.6%。IMF並將中國經濟增長預測，由4月時預估的4.4%，大幅下降至3.3%。

報告指出，中國經濟放緩程度超出預期，源於新冠疫情再度爆發和相關的防疫封鎖措施。而房地產行業危機惡化，也拖累房地產的銷售和投資。

中國第二季GDP按年增長0.4%，差過預期，創2020年一季度以來9個季度最低；按季則收縮2.6%。

IMF報告指出，冠疫情爆發和人員流動限制措施，對經濟產生廣泛且嚴重的擾動，提到4月上海嚴格防疫封鎖，迫使全市經濟活動暫停8周左右。

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

疫情封控衝擊 上海第二季GDP按年跌13.7%

中國經濟持續放緩 將產生強烈全球溢出效應

報告以基線情景預測，今年下半年中國經濟將從防疫封鎖中復甦，2022年GDP增速預測值為3.3%，2023年為4.6%。經濟增長的上行風險包括當局宣布提供實質性的財政支持，以及在成功推進加強針接種之後調整新冠「清零」政策，減少經濟增長的權衡取捨問題。

下行風險則包括更具傳染性的變異毒株出現，導致更大規模的疫情爆發，並在「清零」政策下引發更廣泛的防疫封鎖措施。此外，房價和房地產商資產負債表調整的遲滯，可能導致一場波及範圍更廣的突發危機，或引發一次長期調整，並產生更廣泛的宏觀金融溢出效應。

而報告認為，中國經濟持續放緩將產生強烈的全球溢出效應，其影響將取決於供需平衡狀況，如，供給瓶頸加劇可能引起全球消費品價格上漲，但需求下降可能會緩解大宗商品壓力和中間品的通脹。

中國樓市低迷拖累經濟復甦 專家籲推非常措施穩市場信心

經濟放緩超預期 亞開行降中國今年GDP增長預測至4%

責任編輯：林佩怡

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