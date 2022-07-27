河北多地啟動以家庭為單位常態化篩查：每戶每周至少一人參加

自多地取消或降低核酸檢測的頻率以來，河北承德等地宣布，開展以家庭為單位的常態化核酸篩查，每戶每周至少一人參加。

據內媒報道，承德市雙橋區發布通告，在雙橋區轄區開展預防性每個家庭每周至少有一人進行一次核酸常態化篩查工作。篩查期間，不實行靜態管理，不影響居民日常生活，14+6類重點人群核酸檢測不停止。每周按原既定檢測頻次、檢測時間、檢測地點持續落實完成每周例檢。

邢台市隆堯縣通告稱，自本周開始，在全縣範圍內開展以家庭為單位每周1人進行核酸檢測，即每周每家1檢。根據這份通告，家庭成員每個星期依次檢測。家庭戶以戶籍或共同居住的家庭戶為準。外來人員按照居住地或工作地參加核酸檢測。7月28日本周四上午6時至11時，開始第一輪的每周每家1檢。從下周開始，每周一上午6時至11時，在居住村、小區的採樣點，每家庭選擇1人進行核酸採樣。

另外，保定市今日亦發出通告稱，即日起，開展以家庭為單位的常態化每周核酸篩查。每周三集中採樣檢測，每周四進行補採補檢。通告還明確，以共同居住一起生活的家庭戶為單位，每戶每周有一人參加核酸檢測，確保「應檢盡檢」。家庭成員有重點人群每周例行核酸檢測的不再參加。

內地新增感染降至604宗 武漢疫情再起 江夏區主城區封控三天

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道