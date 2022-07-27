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內地祭祀網站設日本戰犯紀念館 當局介入 網站遭關閉整頓

社會熱點 13:03 2022/07/27

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繼南京玄奘寺被揭有人供奉日本戰犯牌位後，再有網民曝光網上祭奠平台「孝愛之家網」，為侵華日軍戰犯設立線上紀念館。該網站客服回應稱，建館人已被封號，正在嚴格自查。目前，涉事網站已暫停服務，且無法正常打開。

重慶萬州區通報，該網站已關閉整頓。據初步核查，該網站公司2021年從市外遷入萬州；對於祭奠頁面的上傳人，公安部門已通報有關省市核查。相關部門將依法依規嚴肅查處。

網傳截圖顯示，2014年有人在孝愛之家網上為「岡村寧次」開紀念館，可供網民線上悼念。此外，網站還能搜索到另一日軍軍官「山本五十六」的紀念館。該網民指出，岡村寧次是當年日本侵華派遣軍總司令，曾被列為首要戰犯，罪行纍纍，雖然紀念館中「崗村寧次」為錯字，但圖片就是岡村寧次的肖像。

客服：建館人已經被封號

據了解，孝愛之家網始創於2009年，前期主要為逝去的親人和朋友提供網上祭掃、在線祭掃、家庭追思、網上懷戀等服務。其公司主體為重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，註冊地位於重慶市渝北區。

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該公司工作人員周二（26日）表示，紀念館一事公司已經知曉，當年審核時可能是存在疏漏，已經在整改，網民反饋的兩個紀念館都已停封。目前，公司正在配合網信部門尋找當年的建館人，「當年網民建造紀念館都是免費，公司並沒有收費。」

孝愛之家的客服人員另稱，紀念堂是2014年設立，由於2015年以前靠系統自動審核網站內容，導致網站未能發現問題，正在嚴格自查，建館人亦已被封號。

南京通報玄奘寺供奉日本戰犯事件：吳啊萍已被刑拘

傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查 撤換住持官員受處分

同日下午，孝愛之家網發布平台維護公告稱，技術團隊核查關鍵詞問題，平台將暫停服務。目前，該網站已無法正常打開。重慶市渝北區政府工作人員表示，目前孝愛之家網站已被封，他們已將此事移交給相關部門處理。

傳大連橫山寺有關東軍牌位

另外，《澎湃新聞》報導，有網民自稱為關東軍司令部，在大連旅順口橫山寺立牌位。大連民族和宗教事務局宗教處工作人員回應稱，相關人員已前往橫山寺，正在調查核實。

大連高新區社會管理局隨後發布公告，稱區社會管理局已組織人員對橫山寺逐個牌位、逐項登記進行細致核查，未發現網民所說為關東軍立牌位的情況。

責任編輯：易燕丹

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