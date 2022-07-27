美防長指中國威脅西半球穩定 華駐巴西使館：其謬論罔顧事實

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周二（26日）出席第十五屆美洲防長會晤時，指中國「威脅西半球穩定、開放和基於規則的秩序」，中國駐巴西使館發表聲明，對奧斯汀無端誣衊中國予以嚴正批駁，對此堅決反對。

▲ 美國國防部長奧斯汀。

聲明稱，奧斯汀的謬論罔顧事實，充斥著冷戰思維和意識形態偏見，再次暴露了美國某些勢力遏制中國發展、離間中拉關係、維護其全球霸權地位的險惡用心。

聲明強調，中國在拉美從不干涉拉美國家內部事務，從來沒有地緣政治考慮，不尋求所謂打造勢力範圍，不參與所謂戰略博弈。「相反，美方持『門羅主義思維，將『美國私利』凌駕於拉美國家之上，肆意干涉地區對外合作，已引發地區國家普遍反對。我們奉勸美方停止維霸行徑，切實給予拉美和加勒比國家應有的尊重。」

中國駐巴西使館表示，中國始終堅持多邊主義，堅決反對搞單邊主義和霸凌行徑。美國政要鼓吹的所謂「基於規則的秩序」，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國自身強權霸權，搞的是封閉排他的意識形態「小圈子」。這種話術不得人心，也不會得逞。敦促美方正視包括中國、拉美在內的國際民意，摒棄冷戰零和思維，回到維護國際公平正義的正軌上來。

最後，聲明提到，拉美充滿生機和活力，與中國在追求互利共贏、共同發展上義合利同，在塑造國際格局、應對全球挑戰上同聲相應。從戰略高度和長遠角度鞏固和發展中拉關係，是中方堅定不移的外交方針。中方將繼續同包括巴西在內的拉美朋友一道，增進互信，拓寬合作，推動中拉關係取得新發展，助力中拉合作迸發新活力。

責任編輯：林佩怡

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