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傳四川民警持槍械行兇致3死2傷 當地公安懸紅10萬通緝

社會熱點 15:21 2022/07/27

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四川樂山市沐川縣昨日（26日）發生槍擊案，一名男子，涉嫌持槍持械傷人，造成3死2傷後開車逃逸。傷者被送院治療，暫無生命危險。警方周三（27日）通報稱，涉案槍彈已全部查獲，另懸賞10萬元（人民幣，下同）緝捕涉案疑犯。有傳行兇的是民警。

案發在周二下午2時許，沐川縣發生一宗持槍擊傷2人、持械殺害3人的重大刑事案件。涉案的36歲男子李強，案發時有一支配槍及20發子彈，開槍傷人後開車逃逸。當局正在全力追蹤，並下令各區縣局、市局交警、巡警支隊立即安排警力開展設卡攔截。目前，涉案槍彈已於當日全部查獲。

懸賞通告顯示，李強體形中等，身高170厘米，對上述案件有重大作案嫌疑。當局呼籲民眾積極提供線索，對提供有效線索或直接抓獲犯罪嫌疑人的個人或單位，公安機關將給予獎勵10萬元，並對舉報人信息嚴格保密。

此前，內地網傳一則「（四川公安）各區縣局、市局巡警、交警支隊通報」的消息，當中提及涉案人李強為沐川縣公安局沐溪派出所警員。不過，這則提及疑犯警員身份的消息其後被刪除，之後的警情通報和懸賞通告中，都未再提及男子的警員身份。

另據《九派新聞》報導，沐川縣公安局官網2021年9月曾刊載一篇關於李強的文章，其中介紹李強50天內兩次「勇救」落水者的事迹。文章提及，李強1986年10月出生，2012年參加公安工作。目前該文已被刪除。

責任編輯：易燕丹

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