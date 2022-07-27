米利：如佩洛西需要 美軍會採必要措施確保外訪安全

美國參謀長聯席會議主席米利指，如果眾議長佩洛西或其他官員外訪時有需要，美軍會採取必要措施保證其安全。美媒指，美軍正準備為此加強在印太部署。

米利在前往澳洲途中接受訪問，他認為佩洛西可能訪問台灣一事言之尚早，但如果她要求協助美軍會有所行動：

If there's a decision made that Speaker Pelosi or anyone else is going to travel and they asked for military support, we will do what is necessary to ensure a safe conduct of their visit.

美聯社（AP）引述國防官員指，美軍正準備加強在印太地區的部署，包括戰機、艦艇及其他軍事和監測系統，以確保一旦發生事故，有足夠的救援能力。

同時，日媒消息指，日本政府及執政自民黨預計下月3日至5日召開臨時國會，期間有追悼安倍的演講，佩洛西正考慮出席該追悼活動，但未知她會否訪問台灣。過往一些美國國會代表團在到訪台灣前，都先訪問日本。中國國防部已明確警告，美方在這問題上如一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。

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責任編輯：陳建錫