7月近70城推穩樓市新政 官媒引述業界：市場信心逐步提升

內地官媒《中國證券報》報道，7月以來，近70個城市發布穩樓市新政。業內人士表示，穩樓市政策效果逐步傳導至市場端，市場信心逐步提升，房企拿地積極性也提高。

中指研究院數據顯示，7月以來，已有近70個城市發布穩樓市政策，部分地區更推出創新措施谷市。

其中，河北承德日前在房地產展示交易會上宣布，購買自住型公寓類項目享受住宅水、氣、暖價同等政策。又降低首付比例，普通住宅首套房首期為兩成，二套房為三成。

江西一地補貼買家中介 銷量改善

部分地區則對中介機構給予財政補貼。江西省宜春市樟樹市本月起至12月31日，已備案的中介機構每銷售一套商品房，給予1000元（人民幣，下同）財政獎勵。同一時間，在市規劃建成區購買新建商品房，屬首次購買住房的，給予300元/平方米補貼；屬非首次購買住房的，給予200元/平方米補貼。符合國家二、三孩政策的家庭，憑戶口本購買新建商品住房時，分別給予300元/平方米、500元/平方米補貼。購買非住宅商品房的，給予300元/平方米補貼。

另外，近期安徽池州、山東德州等地發布舉行房展會的消息，並推出優惠活動，主要包括契稅補貼、購房補貼、發放消費券、下調首付比例等內容。其中，在哈爾濱市主城9區內購買新房，給予100%契稅補貼；購買二手樓，給予50%契稅補貼。

報道指出，穩樓市政策效果逐步顯現，部分地區樓市成交出現較為明顯復甦。江西宜春日前表示，樟樹市住建局因城施策，共計出台23條針對性措施，以促進房地產業良性循環和健康發展。其中購房和銷售補貼政策針對性強，補貼力度較大，反響較大。自文件下發，銷售效果較上月明顯改善，截至目前銷售面積按月增長64%，銷售額上升65%。

上海為例 房企拿地復積極

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，穩樓市政策效果逐步傳導至市場端，市場信心逐步提升，預計第四季市場會有明顯改善。

與此同時，房企拿地的積極性有所恢復。上海前日（25日）開啟今年第二輪土拍，首日17幅地塊皆順利出讓，無一流拍。部分地塊房企競拍積極性較高。而昨日（26日）集中供地第二日，6幅地皮現場競價，且全部溢價成交，總成交額約108億元。

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責任編輯：林佩怡

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