內地上半年經濟數據公布後，國家發改委、國家統計局、財政部等10個主要財經部委陸續召開上半年數據解讀發布會，並研判下半年經濟形勢。內媒梳理指，「回升」成為各部委研判下半年經濟走勢的關鍵詞。

據21世紀經濟報道梳理，「回升」成為各部委研判下半年經濟走勢的關鍵詞，財經部委預判回升的主要經濟指標包括固定資產投資、消費、工業增加值、財政收入。另外，下半年需要關注的問題方面，國際上主要是美聯儲加息和輸入性通脹影響；國內主要是關注疫情影響下青年人就業壓力、市場主體困難增多、區縣三保壓力增加、不良資產反彈等問題。

▲ 內媒：10大財經部委研判下半年經濟 「回升」成關鍵詞

國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉援引機構和學者的測算稱，現階段中國經濟潛在增長率大概在5%-6%之間。但國際環境復雜嚴峻，疊加世紀疫情，全球化發展遭遇逆流，國內經濟結構調整轉型處於關鍵時期，中國經濟增長達到潛在水平的難度在加大。

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關於下半年面臨的問題，國際方面除了輸入性通脹壓力外，主要是美聯儲加息。對此國家外匯管理局副局長王春英表示，美聯儲貨幣政策調整對於美元利率、匯率的影響以及對國際金融市場的影響，還需要進一步關註。其實，美聯儲也面臨著控通脹和穩經濟之間的兩難選擇，對於美聯儲貨幣政策調整的力度、節奏，未來都需要盯緊觀察。

國內方面，主要關注疫情影響下青年就業壓力、市場主體困難增多、區縣三保壓力增加、不良資產反彈等問題。市場主體方面，小微企業經營困難明顯增加，工信部新聞發言人、總工程師田玉龍表示，將密切關註中小企業的發展狀況，做好政策儲備。

對於不良資產，銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，要深入研判分析風險，妥善應對不良資產反彈，持續督促銀行嚴格落實金融資產風險審慎分類，充足計提撥備。此外，會同有關部門持續優化不良資產處置政策安排，拓寬處置渠道，加大不良資產核銷處置力度。

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責任編輯：李冰琪