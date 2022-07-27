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化妝品牌Maybelline 據報將陸續關閉中國線下門店

社會熱點 16:12 2022/07/27

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內地傳媒報道，有消息稱，歐萊雅（L'Oréal）旗下化妝品牌美寶蓮（Maybelline）將陸續關閉中國所有線下門店。

中新網昨報道上述消息，並引述Maybelline客服稱，的確收到通知，品牌線下專櫃將陸續關閉，但未透露原因。消費者暫可去屈臣氏購買Maybelline產品，不過種類沒那麼齊全，線上種類要比線下齊全。另有報道稱，Maybelline線下將僅保留屈臣氏專櫃，其餘銷售渠道均轉移到線上。

「界面新聞」以題為《美寶蓮紐約確認將關閉中國市場大部分線下點，重心往線上轉移》報道，Maybelline官方團隊周三（27日）發聲明稱，「為順應市場和消費者需求的變化，美寶蓮紐約自2020年起逐步對傳統線下渠道進行戰略轉型，以實現線上線下交融互動的體驗店，從而給消費者帶來多元美的購物體驗，未來將持續不斷打造更強大的優質單品」。

「中國消費者化妝啟蒙」 多年市佔率第一

Maybelline是美國老牌美妝品牌，已有百年歷史。報道指出，Maybelline於1997年進入中國市場，定位為大眾化妝品，形容這品牌「是無數中國消費者對化妝的啟蒙」。

據市場分析機構央視市場研究的報告顯示，從2015年到2019年，Maybellin一直是中國彩妝市場佔有率排名第一的品牌。但隨著市場競爭加劇，日韓與中國本土彩妝品牌一波波出現，Maybelline市場份額從30.9%下降至23.3%。而在微博和小紅書等社交媒體上，「為什麼不再用美寶蓮」是熱門話題。

事實上，Maybelline已數次調整在中國市場對銷售渠道。2018年，Maybelline開始從家樂福和沃爾瑪等逐步撤離；隨後發布的聲明稱，Maybelline將以電商、 化妝品店、百貨公司、購物中心及新型精品店等為重點銷售渠道。

到2020年，Maybelline進一步放棄百貨公司渠道，逐漸撤掉北京、長春和哈爾濱等北方城市百貨商場內的銷售專櫃。同年6月，上海百貨商場內的Maybelline櫃枱也集體撤離。

據證券時報，受新冠肺炎疫情影響，實體門市客流普遍下滑，Maybellin正積極挖掘線上新模式開拓新的消費者觸達路徑。據悉此次戰略性調整是為了更好地促進產品銷售。之後Maybellin除屈臣氏內設專櫃線下銷售外，將轉為在抖音、拼多多、淘寶、微信小程序等線上渠道銷售。

Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求

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責任編輯：林佩怡

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