罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線

內地南方高溫天氣持續，國家能源局電力司司長何洋預計，全國用電負荷還將繼續攀升；而夏季高峰用電，採取適當的錯避峰措施是必要的，但會堅決守住不拉閘的底線，確保民生用電。

何洋指出，踏入7月，隨著經濟增長和氣溫比去年同期偏高，特別是全球大範圍出現持續高溫天氣，內地電力消費和電力負荷也在較快增長。在7月12至15日這幾天，全國負荷屢創新高，15日最高電力負荷更達12.6億千瓦，當日發電量達到285億千瓦時。

他表示，隨著「七下八上（7月下旬到8月上旬）」負荷高峰期來臨，預計全國用電負荷還將繼續攀升。在電力保障方面，當局做了四方面的工作，包括持續加強電力供需的監測和分析，推動重大電力項目的建設投產，提升發電燃料的保障和運行出力水平，及指導各地做好電力需求側響應，利用市場化方式引導電力用戶主動錯峰、避峰，同時還能得到一定的經濟補償。

全國電力供需平穩有序

何洋稱，近年來，電力負荷呈高速快速增長趨勢，電力負荷增長增速遠高於電量增長，每天的電力峰谷差日益加大，即每天電力最高峰和最低谷的差額現在越來越大。在這種夏季高峰用電的時候，採取適當的錯避峰措施是必要的，但是會堅決守住不拉閘的底線，堅決確保民生用電。

至於煤炭保障方面，當局壓實煤炭增產保供責任，與各產煤省區簽訂了煤炭安全保供責任書，明確了煤炭生產任務；又穩定了煤炭保供政策，明確將去冬今春煤炭保供政策統一延續到2023年3月，充分釋放先進產能。同時堅持全國煤炭產量調度、加快先進產能的投產、加強電煤中長期合同履約監管。

他指出，通過上述措施，盡管近期出現歷史罕見的高溫天氣，電力負荷也都創出新高，但是全國電力供需還是平穩有序。總體來講，對能源電力供應保障有信心，當局會繼續全力做好迎峰度夏電力保障工作，確保經濟社會發展和人民生活生產的用能用電需求。

責任編輯：林佩怡

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