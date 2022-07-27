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中美南海角力 中方稱將同東盟國家加強合作 抵制搗亂行徑

國情動向 17:51 2022/07/27

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中美在南海問題上角力不斷，中國外交部發言人趙立堅周三（27日）表示，南海不是域外大國博弈的競技場，中國同東盟國家將進一步加強合作，共同抵制在南海搞各種搗亂、破壞的惡劣行徑，也將繼續把解決南海問題的主動權和主導權，掌握在地區國家自己手中。

此前一天，美國官員指責中國在南海增加「挑釁」。美國國務院負責東亞事務的副助理國務卿朴正（Jung Pak）表示，中國對其他南海聲索國和其他在該地區合法活動的國家的挑釁行為，有明顯且上升的趨勢，導致地區局勢不穩，威脅南海各國權益。

負責印太安全事務的美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）則指，南海上半年發生數十宗涉及解放軍的事件，比過去5年急增；如果解放軍繼續這種挑釁及不負責任的行為模式，區內發生重大事件或事故，只是時間問題。

美官員批評解放軍在南海挑釁加劇 恐遲早引發重大意外

外電指拜登習近平將於周四通話 預計談台灣及烏克蘭問題

不點名批個別域外大國 南海橫行滋事 

在中國外交部例行記者會上，趙立堅批評美方官員有關南海的表態完全是顛倒黑白。他強調，南海是地區國家共同的家園，維護南海和平穩定是中國和東盟國家的共同訴求。

他又指出，今天南海並非風平浪靜。他不點名批評個別域外大國為維護自身霸權，不遠萬里不斷加大對南海軍事力量投入，在南海周圍建立多個部署進攻性武器的軍事基地，派航母、戰略轟炸機等等，軍艦、軍機頻繁進入南海，並夥同域外盟友到南海「秀肌肉」，這些在南海橫行滋事的國家，才真正是地區和平穩定的威脅。

趙立堅說，南海不是域外大國博弈的競技場。中國同東盟國家將進一步加強合作，共同抵制在南海搞各種搗亂、破壞的惡劣行徑，也將繼續把解決南海問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中，排除域外勢力干擾，全面有效落實宣言，持續推進準則磋商，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅：南海不應成大國博弈的「角鬥場」

南海仲裁6周年 布林肯重申美菲共同防禦條約承諾 促中國遵國際法

責任編輯：林佩怡

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